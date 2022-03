Jeux Vidéo

Hop, une question simple (et après j'efface), j'ai ressorti mon vieux Raspberry Pi et j'ai fait de la merde lors d'une maj, rien de grave c'est récupérable (j'ai un peu oublié comment le faire booter sans qu'il demande le mot de passe par exp ^^), mais bon je me pose la question si au lieu de "l'arranger", il vaut mieux pas tout remettre, un pack déjà tout prêt.Mais la question est... Est ce que je remet Retropie et EmulationStation, ou est ce que je change ? C'est quoi le mieux ? Le plus accessible ? Le mieux pour l'émulation ?Ah oui une autre question, on peut émuler des trucs assez récents maintenant sur un Raspberry Pi 3 ? La derniere fois que j'avais testé la Dreamcast merdée pas malMerci d'avance et buon appetito !