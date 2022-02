Donc je ne peux que vous partager le lien. Vous pouvez commenter directement sur l'article si vous en avez envie, j'ai activé la possibilité de faire des commentaires anonymes sur mon blog :

https://otakugame.fr/invasion-russe-en-ukraine-des-studios-de-jeux-video-egalement-touches/



Hello! Je voulais faire à la base vous partager un article sur les sociétés de jeux vidéo en Ukraine (surtout par rapport à Stalker 2), mais j'ai vu l'article concernant la modération de ce type de sujets sur Gamekyo (je suppose que du coup ça rentre dans ce cadre).Bref, revenons au sujet qui vous intéresse : Quelle est la superior version (spoiler PS5) d'Elden Ring ? Voici les performances du jeu sur les 3 supports :PS5 :2160p à 30fps (framerate déverrouillé)1620p à 60fps (résolution commune)44,80 GoSérie S :1440p à 30fps (framerate déverrouillé)1080p à 60fps (résolution commune)48,90 GoSeries X :2160p à 30fps (framerate déverrouillé)1620p à 60fps (résolution commune)48,90 GoPC :50,04Go- Cette comparaison a été faite avec le patch de lancement appliqué à toutes les versions.- La version PC fonctionne sur une RTX 3080 et 32Gb de RAM à 2160p.- La série Xbox améliore ses performances avec l'utilisation du VRR (si on a un moniteur compatible). La PS5 ne dispose pas de cette option, bien qu'elle ait un FPS moyen plus élevé.- Si nous exécutons le jeu PS4 sur PS5, nous obtenons un framerate parfait à 1800p (avec la reconstruction temporelle) en sacrifiant les améliorations graphiques offertes sur la version native PS5.- Je considère que c'est une mauvaise décision de ne pas verrouiller le framerate en mode qualité sur les consoles. Ce serait également une bonne idée de baisser la résolution à 1440p en mode FPS PS5/SeriesX.- Les temps de chargement sont plus rapides sur PC (avec un SSD Nvme m.2) et sur PS5.- Il y a des chutes de PC pendant les zones de chargement et certains combats. C'est une sorte de bug qui devrait être corrigé tôt ou tard.- Le mode FPS diminue la qualité des ombres, des réflexions et du filtrage anisotropique sur toutes les versions de la console. Sur la Series S, ces paramètres sont plus faibles.- Le pop-in des herbes hautes est assez perceptible sur les consoles. La version PC a une distance d'affichage beaucoup plus longue à cet égard.- Qualité de texture identique sur toutes les plateformes en général.- Dans l'ensemble, une performance typique d'un jeu de From Software. Loin d'être parfait sur toutes les plateformes, il est probable qu'il s'améliore avec le temps (surtout sur PC). From Software devrait envisager de revoir le moteur graphique dans son prochain jeu.- Si vous avez un écran compatible VRR, je choisirais la version Xbox plutôt que PS5.Sinon, pour ma part, je continue d'apprécier mon aventure. J'ai croisé un immense géant qui me faisait flipper mais finalement il était tout gentil :-D ! J'adore l'effet surprise dans ce jeu...