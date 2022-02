PS5 :

Mode Performance : Dynamique 2160p à 60fps (commun 1440p)

Mode Ray-Tracing : Dynamique 2160p à 30fps (commun 1440p)

56,10Gb



Séries :

Dynamique 1440p à 30fps (commun 1440p)

63,1 Go



SeriesX :

Mode Performance : Dynamique 2160p à 60fps (commun 1440p)

Mode Ray-Tracing : Dynamique 2160p à 30fps (commun 1440p)

63,1 Go



- Pour la version PC, une RTX 3080 et 3050 ont été utilisées.

- Selon la note officielle de CD Projekt, Cyberpunk fonctionne en 4K dynamique sur les Series X et PS5. Cependant, dans toutes les zones testées, sa résolution est de 1440p.

- La Xbox Series X proposait un mode de résolution 1800p. Ce mode n'est plus disponible.

- Les temps de chargement ont été considérablement réduits après ce patch sur toutes les plateformes.

- L'amélioration la plus notable concerne l'ombrage et l'éclairage général.

- Le mode Ray-Tracing ajoute des ombres de contact et en améliore d'autres. La Xbox Series S ne dispose pas du mode Ray-Tracing.

- Le Ray-Tracing pour les réflexions, les ombres et l'illumination globale reste exclusif au PC.

- Les réflexions SSR augmentent leur résolution sur les consoles en mode RT.

- CD Projekt a ajouté la version 2.3 de DLSS sur PC. Le ghosting a été presque entièrement éliminé.

- Le pop-in s'est considérablement amélioré, mais il est encore présent dans certains éléments (notamment lorsqu'on utilise un véhicule).

- Il y a une amélioration du texturage sur certains éléments.

- En général, le jeu est plus solide sur toutes les plateformes.

- Il y a une augmentation de la draw distance et du filtrage anisotropique sur les consoles.

- Le framerate dans les deux modes est pratiquement parfait pendant le jeu (avec des chutes occasionnelles dans certaines cinématiques ou chargements). Sur PC, cela dépendra toujours de l'équipement et de la configuration.

- De manière générale, les améliorations apportées par le patch 1.5 sur consoles sont appréciables, mais je pense que l'on aurait pu en faire plus. La version PC reste tout de même bien au-dessus de ces versions Nextgen.