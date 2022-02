Avis

ça fait un moment qu'on voit passer des news sur les NFT. Cela vient évidemment du fait que certains éditeurs les poussent énormément pour les intégrer dans nos jeux vidéos et avec les pro/anti NFT présents sur le site, on voit un peu tout et son contraire niveau informations. Sans s'être penché sur le sujet, il est parfois difficile de savoir qui dit la vérité et qui est moins consciencieux, que ce soit par intérêt financier ou par défiance envers ce nouvel outil.Je suis donc allé chercher les infos pour tout remettre à plat et y voir plus clair.Quitte à faire ça pour moi, je me suis dit "autant le partager avec ceux que ça intéresse" mais histoire de rester dans le thème du site, j'ai décidé de synthétiser tout ça en réfléchissant sur la manière dont les NFT allaient bien pouvoir s'intégrer à notre média.Le résultat est donc disponible ici :J'ai essayé de le mettre en page sur le site mais il est vraiment beaucoup trop massif.Bref, en espérant que vous apprendrez des trucs, je vous souhaite une bonne lecture!