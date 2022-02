Moyenne presse 2,7/5 (pour l'instant). Moyenne presse 2,7/5 (pour l'instant).

Allociné

Sans véritablement révolutionner le genre, Uncharted s’impose comme un divertissement à l’état pur. Une relecture plutôt réjouissante des jeux vidéo à succès, qui en oublie néanmoins d’être une fable de personnages.Atout majeur, Tom Holland, aussi agile que dans « Spider-Man » et se livrant ici à quelques cascades mouvementées. Manque le petit zeste de génie pour faire du film l’égal d’un Indiana Jones, on reste ici plutôt au niveau de « Tomb Raide »r ou « Benjamin Gates », et c’est déjà très bien.On passe un bon moment avec ce divertissement qui n’a pas d’autre ambition que de dépayser sans prise de tête.Anodin mais divertissant, superficiel mais jamais lourd, Uncharted est un blockbuster qui a la politesse de ne jamais ennuyer son spectateur et d'épouser par instant l'énergie tourbillonnante de son héros, à défaut de proposer quoi que ce soit de neuf ou de marquant.Le scénario est sommaire et parfaitement invraisemblable. Mais ce divertissement remplit son cahier des charges grâce au charisme et à la dextérité de Tom Holland.Le film se prend les pieds dans son ambition aberrante : adapter un jeu vidéo inspiré du cinéma.