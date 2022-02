Alors voici un leak trouvé sur reddit datant de décembre 2021 mois, je ne sais pas ce que ça vaut, le type a semble t-il annoncé avant tout le monde Famicom Detective Club. Donc là, sans que cela soit foufou mais certains trucs ont matché avec le ND d'hier:



Massive supposed list of Nintendo’s plans from 2022-2024 (via @Newmarkomaro)

Anyways according to him, Nintendo’s 2022 INITIAL Plans are as follows:



-Pokemon Legends Arceus

-Kirby and the Forgotten Land

-Advance Wars 1+2

-Casual IP

-Splatoon 3

-FE Echoes

-Detective Pikachu

-Zelda WW/TP

-Mario+Rabbids 2

-Bayonetta 3

-Metroid Prime

-New 2D DK

-Pokemon Let’s Go Sequels

-Zelda BOTW Sequel

-Monolith Project

Source: https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472409153138270209?s=21



Sur son twitter il a fait quelques utres annonces, répertorié comme suit:



-“Style Boutique” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472409448723402753?s=21

-“Donkey Kong EAD” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472412894063169538?s=21

-“Captain Toad Sequel” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472412894063169538?s=21

-“New 3D Mario + New Console” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472411727644041216?s=21

-“Pikmin 4” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472413450257244167?s=21

-“Paper Mario Remake” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472411976332722184?s=21

-“Metroid Dread DLC” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472406318468186113?s=21

-“Metroid Prime Trilogy, 4, Remasters, and Samus Returns” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472407803709071360?s=21

-“Fire Emblem Remake timing” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472404853909504000?s=21

-“BOTW 2 Update” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472401646621761536?s=21

-“Zelda Remakes & HD Ports” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472402254535737349?s=21

-“New Console” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472398471034552320?s=21

-“New Racing game” https://twitter.com/newmarkomaro/status/1472417496686899205?s=21



Rien de foufou, je veux dire que sa liste est crédible à 99%.



En résumé hier, il a bon pour:

le DLC Metroid Dread ...pas facile à prévoir

le jeu casual Ip... effectivement Switch Sports matche bien, après ce n'est pas difficile à imaginer que Nintendo puisse proposer un Jeu Casual

Le Projet Monolith avec Xenoblade 3 mais ce titre était un secret de polychinelle.



dans un tweet concernant Fire Emblem, il annonce:



"Also Fire Emblem has not one, or two, but 3 games in development at this moment...with a spinoff, a remake and a new game, some of them almost finished."

et effectivement on peut s'attendre à quelque chose puisqu'en fait sur switch les Fire Emblem ont été plus des dévelopements clairement plus extérieur avec Koei tecmo:

2 FE musou et FE 3 Houses

Si il a raison, les fans de Fire Emblem seront aux anges puisque le Musou d'hier correspondrait à un spinoff, on aurait donc droit à un FE Echoes et un nouveau FE.