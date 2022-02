Retour sur un des jeux d'arcade les plus connus et les plus appréciés des années 80, sorti en 1984 et développé par Tehkan, qui deviendra quelques années plus tard Tecmo.On passe en revue toutes les conversions micros et consoles de l'époque, avant de s'intéresser aux 3 suites qui ont été développées :Bomb Jack 2, Mighty Bomb Jack et Bomb Jack Twin.