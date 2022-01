Grosse vidéo aujourd'hui sur un jeu mythique de l'Amiga, Shadow of the Beast, avec un retour sur l'histoire du jeu et de ses créateurs.Puis passage en revue de toutes les conversions micro et consoles, y compris la version jamais sortie dans le commerce sur Super Nintendo, sans oublier la revue de presse, et un superbe remix du thème principal du jeu pour finir.Vous pouvez monter le son, car il s'agit sans aucun doute d'une des meilleurs OST de l'histoire du jeu vidéo, du maitre David Whittaker !!!