Si vous êtes frustré par les graphismes de la Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED et Nintendo Switch Lite et que vous souhaitez jouer en 1280 X 800 x 60 Hz, sachez que la Aya Neo Next vous le permet !Une façon de se détacher de l'écosystème de Nintendo qui semble ne plus convenir à de nombreux joueurs de Gamekyo, qui ont déjà fait le switch vers les Next Gen de Microsoft (Xbox Series X principalement) et Sony (Playstation 5 avec le lecteur de disque physique).L'avenir en mobile passera-t'il par le Zen 3 ?Seul bémol pour les joueurs comme moi qui font très attention à leur budget et ne sont pas encore aussi riche que Microsoft : le prix, fixé à 1300 €. Aïe. On va continuer Monster Hunter Rise sur ma petite Switch Lite hein...