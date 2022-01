Micromania, l'enseigne qui existe depuis 1983 à tant fait parler d'elle depuis sa création. Dans ce format documentaire, parsemé de recherches et témoignages précieux, inédits, nous revenons sur l'histoire, parfois complexe, du géant français du jeu vidéo.Un immense merci pour leur participation à :- Marcus : https://www.twitch.tv/marcuszeboulet (sur Game One aussi)- Daddy Gamer Chief : https://daddygamerchief.com/- ReysonKeenth : https://twitter.com/ReysonKeenth

posted the 01/21/2022 at 09:59 PM by suzukube