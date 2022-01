La superbe selection de janvier 2022

... le Xbox Live Gold et laisser s'exprimer le Xbox Game Pass Ultimate 8-) !Les gamineries sont terminées, arrêtez de faire payer les joueurs console pour du matchmaking en P2P ou des serveurs gérés par les éditeur tiers.Mettez un pied d'égalité avec les joueurs PC qui n'ont pas besoin du Xbox Live Gold pour jouer en ligne à Gears of War 4 ou à Halo The Masterchief Collection.Je crois en vous, vous n'avez plus besoin du Xbox Live Gold pour faire briller votre réseau comme jamais. Les joueurs Xbox occasionnels vous en seront reconnaissant, et les joueurs Xbox hardcore sont déjà passés au Xbox Game Pass Ultimate et sont actuellement en train de déguster Mass Effect Definitive Edition en attendant Rainbow Six ExtractionsLibérez le jeu multijoueur gratuit pour tous. Créez une vraie plus-value au Xbox Game Pass, autre que 'la possibilité de jouer en ligne aux jeux non F2P". Ajoutez-y Ubisoft+. Devenez le Thanos du jeu vidéo ! Surtout que ça coutera moins cher que 70 milliards tout cela