Ancien président et PDG de Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton aka "Jackie T" revient dans le business du jeu vidéo avec Bruce Hack, ancien CEO de Vivendi Games, via PowerUp Acquisition, une nouvelle SPAC (Special Purpose Acquisition Company ou "société d'acquisition à vocation spécifique") qui a principalement pour but de mettre la main sur un ou plusieurs studios de l'industrie vidéoludique, avec une priorité pour le métavers et le "gaming adjacent".La consolidation dans le secteur du jeu vidéo attire de plus en plus les regards d'investisseurs et autres vautours. Pour mener à bien ses opérations boursières, PowerUp Acquisition a déposé ce jeudi une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers) pour lever jusqu'à 225 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique.Difficile de savoir dans l'immédiat qui seront les premières cibles.