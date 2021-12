Le comité de production de Fate/Grand Order sera composé d'Aniplex, de Notes Corporation (TYPE-MOON) et l'activité jeux de DelightWorks sous une nouvelle société. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec TYPE-MOON et la nouvelle société pour faire en sorte que les utilisateurs puissent continuer à apprécier le jeu au cours de la septième année d'existence depuis sa sortie en juillet 2015. Delight Works continuera à exploiter ses activités, à l'exception de l'activité "jeux" qui sera transférée chez Aniplex/Sony Music Entertainment.

Alors que Sony Interactive Entertainment multiplie les acquisitions pour renforcer les PlayStation Studios, Sony Music Entertainment restructure sa branche mobile qui engrange le milliard de dollars à chaque nouveau bilan financier. Après avoir rapatrié ForwardWorks de SIE, la filiale de Sony Group Corporation met la main sur l'activité jeux vidéo de DelightWorks (Fate/Grand Order, Fate/Grand Order Arcade, Fate/Grand Order VR feat. Mashu Kyrielight, Melty Blood : Type Lumina, Sakura Revolution, Tsukihime) via Aniplex.Pour l'occasion, une nouvelle société sera créée et Yoshinori Ono devrait garder son poste de président et directeur des opérations. La réalisation de cette opération est officiellement prévue pour le printemps prochain.