Je me suis amusé à tenter de mettre côte à côte des scènes semblables entre Miles Morales en mode fidélité 4K/30fps sur PS5 et The Matrix Awakens sur Xbox Series X, pour voir l'évolution entre ces 2 moteurs graphiques ^^ !Et curieusement, il s'en sort pas trop mal ce Miles Morales ! Notamment sur le Ray Tracing, clairement au-dessus avec moins d'artefact.Les véhicules sont plus grossiers, la circulation moins dense (j'ai peut être pas trouvé une bonne zone pour ça), les piétons sont quand même plus réaliste et vivant, et la ville dans sa globalité a un côté moins "photoréaliste", mais ce n'est peut-être pas non plus ce qui est recherché par la D.A. de Miles Morales.La ville de The Matrix Awakens est énorme... Mais New-York se défend bien aussi en termes de taille :-) !Mais il faut rendre à César ce qui est à César : On sent bien un gros step-up vers quelque chose qui fait moins jeu vidéo, et plus cinéma. Surement en grande partie du à la gestion de la lumière...Toutes les infos sur LUMEN sont ici : https://docs.unrealengine.com/5.0/en-US/RenderingFeatures/Lumen/TechOverview/ . Y compris sur le Ray Tracing qui me fascine ^^ !