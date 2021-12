- C'est la première fois que nous pouvons voir une comparaison directe d'Unreal Engine 5 sur des consoles de nouvelle génération tirant parti des nouvelles fonctionnalités.

- Les 3 versions utilisent la Super Résolution Temporelle pour upsampling à la résolution originale.

- Les modèles ont été recréés à l'aide de Metahuman.

- Lumen a été utilisé pour l'illumination globale et les réflexions. La Xbox Series S affiche un paramètre plus faible, ce qui entraîne des reflets et des ombres de moindre résolution ou plus de bruit dans l'occlusion ambiante.

- Chaos est le nouveau moteur de physique et de destruction appliqué par Unreal Engine 5. Les impacts de véhicules donnent de très bons résultats, mais ils ont un impact important sur les performances.

- Le World Partition & Rule Processor a été utilisé pour la création de la ville.

- Le nouveau système de virtualisation de la géométrie (Nanite) est également présent. La Xbox Series S montre une configuration inférieure dans cette section également.

- Les temps de chargement sont les plus rapides sur la Série S, suivie de la PS5 et de la Xbox Série X par des dixièmes de seconde. Il leur faut à peine 5 secondes pour charger le monde.

- Le framerate pendant les cinématiques souffre d'un bégaiement constant à 24/25fps sur les trois plateformes.

- Pendant le gameplay, les séries S et PS5 ont un framerate plus stable que les séries X de la Xbox. Pendant la conduite et les impacts, ils peuvent chuter jusqu'à 20fps.

- La qualité des textures semble être la même sur les 3 plateformes.

- La distance dessinée est légèrement inférieure sur la Xbox Series S.

- C'est un premier contact très intéressant avec Unreal Engine 5, bien qu'il s'agisse d'une démo technique (assez complète). Sans aucun doute, un bel avenir nous attend avec ce moteur.

Je suis creuvé j'ai pas fermé l'oeil de la nuit avec leur ville immense à explorer et j'ai pas eu le temps de jouer à Halo Infinite en plus. MAIS POUR VOTRE PLAISIR VOICI LE COMPARATIF ENTRE LES 3 VERSIONS - y compris les temps de chargement.PS5: dynamic 1620p at 30fps (1404p common)Series S: dynamic 1080p at 30fps (828p common)Series X: dynamic 1620p at 30fps (1404p common)