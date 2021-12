Et si l'avenir de la franchise était... Pokemon GO ?Vous savez peut être que l'un des jeux les plus critiqué reste l'un des jeux mobile les plus rentables et ce depuis 5 ans avec des revenus qui ne cessent d'augmenter années après années. En 2020, 2 milliards $.Pour ceux qui ne jouent pas au jeu, d'ici quelques semaines, Niantic devrait rendre disponible la GEN 7 (la GEN 6 étant disponible partiellement depuis 1 an), il n'y aura donc plus qu'une seule génération qui va séparer les jeux console du jeu mobile.Pour la Pokemon Company ce jeu est une aubaine, c'est Niantic qui gère le jeu et ils empochent juste le pactole. Plus simple que de développer un jeu avec des mécaniques qui peinent à se renouveller.Peut-on imaginer une GEN 9 (ou plutôt 10) qui sortirait en faite...Sur Pokemon GO selon vous ?Avec peut être toujours des jeux consoles mais plus du style Legend Arceus qui va sortir en janvier. Un genre de Spin Off.Article réservé aux fans de la saga