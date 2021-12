Petite découverte surprise pas du tout prévue de Far Lone Sails, un jeu qui a reçu beaucoup de récompense et que j'avais acheté même pas 2 € durant le Black Friday !Je regrette de ne l'avoir lancé qu'aujourd'hui suite à un vote de mon chat, car c'est un jeu que j'aurais aimé promouvoir pendant sa promotion...M'enfin voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment sympa, très poétique, calme, beau visuellement, avec des mécaniques de jeu intelligentes et qui me donne vraiment envie de continuer mon aventure... C'est bon signe ^^ !FAR Lone Sails est disponible sur PS4 et Xbox One, en plus des versions Nintendo Switch et PC !