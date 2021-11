Final Fantasy XIII reste à ce jour mon épisode préféré (bon, peut être avec le FFXVII Remake), et j'assume totalement mes goûts de "merde" pour les puristes de FF : Ce n'est pas une série qui m'attirait particulièrement avant Final Fantasy X (même si, j'avoue, FFIX me faisait de l'oeil avec Bibi).Et on pourra dire ce qu'on veut, c'est dans ce genre de cas où, sur un coup de tête, tu te dis : tiens, j'vais rejoué à ce jeu qui m'avait charmé il y a 11 ans que l'intérêt de la rétrocompatibilité prend tout son sens : Pas besoin de fouiller dans ma bibliothèque et de rebrancher ma Xbox 360 en priant pour qu'elle fonctionne, une petite installation du jeu sur la console (La Xbox Series S du bureau) et POUF ! C'est parti pour se replonger dans cette ambiance exceptionnelleD'ailleurs, l'upscale en 1080p du jeu fonctionne très bien, et je trouve même les graphismes toujours aussi impressionnant en 2021 - A croire que le jeu était en avance sur son temps ^^ !Il y a d'autres "adorateurs" des aventures de Lightning ici, où suis-je vraiment un cas particulier ?