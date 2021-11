Let's Play

Le mode multijoueur est sorti et passé quelques minutes d'adaptation, pow ! Il m'a fait oublier Call of Duty Vanguard et Battlefield 1942 (que je trouve tous les 2 plutôt fun pourtant) !Bref, Halo est de retour et il nous rappelle ce qui fait l'essence même du jeu vidéo : du fun à l'état pure, au point de nous faire oublier la notion du temps ou de nous mettre dans des situations rocambolesques quoi nous mettent le sourire au lèvre, ou de faire des exploits nous rendant fier de notre skill à la manette (bon, bien aidé par le TTK élevé et la gravité lunaire, mais ça rend l'action tellement plus lisible qu'un Call of Duty...).Le tout ENTIÈREMENT gratuit, et rare sont les jeux gratuits proposant un tel niveau de qualité (quoique, entre Fortnite, Genshin Impact, Apex Legends, Warframe et Warzone, on commence à avoir l'habitude aussi).Et vous, ce Halo Infinite, vous arrivez à en décrocher (au passage, pas de bugs de mon côté, enfin sauf une connerie avec le VRR, mais je l'ai désactivé).Au passage : Voici La liste des cartes du jeu DeadlockFragmentationHigh PowerBazaarStreetsRechargeLive-fireBehemothAquariusLaunch Site