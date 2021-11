Series S: 1260p at 60fps with temporal reconstruction rendering

PS5: 2160p at 60fps with temporal reconstruction rendering

XSX: 2160p at 60fps with temporal reconstruction rendering



La version PC fonctionne avec tous les paramètres au maximum en utilisant DLSS en mode qualité avec un RTX 3080.

La version PS5 semble mieux appliquer la reconstruction temporelle, obtenant un résultat légèrement plus net que la version Series X, mais inférieur au DLSS sur PC.

La version PC a la possibilité d'activer le ray tracing pour l'occlusion ambiante avec la carte Nvidia.

La série S a un framerate pratiquement parfait. PS5 / SX subissent quelques baisses occasionnelles, étant plus courantes sur PS5.

Des textures similaires sur PS5 / SX dans la plupart des cas, mais dans d'autres la version PS5 est plus proche de la version PC. Qualité inférieure des textures dans la série S.

Légère amélioration du filtrage anisotrope sur la série X sur PS5. Plus bas dans la série S.

Les ombres de la série S ont une résolution inférieure. Sur PS5/SX, ils semblent avoir le même réglage graphique.

Concernant la végétation, la série S a une quantité plus faible. Il est difficile de savoir si PS5/SX/PC ont la même configuration, car la répartition de la végétation est différente, mais ils se ressemblent.

La distance d'affichage est similaire sur les 4 plates-formes, mais légèrement inférieure sur la série S.

Les réflexions ont une résolution inférieure sur la série S. Sur PS5, elles semblent avoir une qualité inférieure par rapport à SX / PC.

Il existe de curieuses différences entre les versions, mais en tout cas elles sont anecdotiques. C'est du bon boulot sur toutes les plateformes.

La carte de Séoul est magistrale, je m'y amuse trop ^^ ! Et cette météo dynamiqueD'ailleurs, il m'a semblé avoir des baisses de framerate à des moments que je n'ai pas eu sur la Xbox Series S. Visiblement, El Analista a eu les mêmes désagréments... Qui n'entache en rien le plaisir de jeu ^^ !De toute façon, avec des dizaines de véhicules et 128 joueurs sur la carte, difficile de garantir un 60 fps en toute circonstance sur un tel jeu, sauf à passer sur PC pour avoir une marge de sécurité considérable (et même là, un spawn avec 128 joueurs en simultanée, je ne sais pas ce que ça donnerait lol).On va attendre l'analyse de Digital Foundry avec @LeonR4 avant de se prononcer !