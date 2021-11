Bon, j'ai voulu tester Twitch sur Switch, et j'ai rarement vu une telle catastrophe industrielle (à ce point).Car...Impossible de s'y connecter sans un téléphone ou un PC (lol), impossible de trier les jeux autrement que du jeu le plus streamer aux jeux les moins streamer et pire que ça...Pour rejoindre une DISCUSSION TWITCH tu dois... UTILISER TON TELEPHONE OU TON PC. Mais j'sais pas, si t'as ton téléphone ou ton PC, c'est pas plus pratique de regarder directement du Smartphone le LIVE et en même temps voir les COMMENTAIRES et y répondre ?On ne peut littéralement PAS voir à la fois les commentaires ET le stream !On ne peut d'ailleurs même pas changer la qualité du flux sur Twitch...A ce train là, un navigateur Internet avec un lien vers Twitch.TV aurait été amplement plus utile !C'est... Décevant de voir les choses être faites de la sorte (et je refuse de croire que la Switch n'est pas assez puissante pour afficher à la fois la vidéo et le tchat vu qu'une tablette LOGICOM à 59 € est capable de le faire...).Bref, pour une fois que je râle de Nintendo, régalez-vous.