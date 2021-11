- IGN à été impressionné par le travail sur les personnages et l'émotion que peu dégager le Master Chief qui parait fatigué, triste et désabusé. Cela montre que Halo Infinite est destiné à être une aventure marquante.



- Le jeu est un Open World plus proche d'un Batman Arkham que d'un Assassin's Creed. Les zones seront segmentés au début de l'aventure puis plus ouvertes ensuite.



- Le monde ouvert est prometteur. Les quêtes secondaires ne font pas FEDEX. 343i à voulu éviter de faire l'erreur d'un bourrages de quêtes secondaires "oubliables" comme on en trouve dans plusieurs Open World actuelles.



- Les combats de boss sont excellents et vous oblige constamment d'élaborer des stratégies pour les abattres.



- Plusieurs lieux secrets avec des armes rares existeront dans le jeu est seront gardés par des boss.



- Le jeu est difficile en mode Héroïque, même pour les joueurs habitués à jouer en mode légendaire.



- Il y a de la narration environnemental comme des extraits audios et de gros easter eggs.



- La Sandbox est tellement bien élaborée qu'il est possible d'avoir une approche différente pour contourner certains pics de difficultés.



- Les objectifs optionnels comme sauvés des marines, permettront ou récupéré des bases permettront de gagner en "Valeur" et ainsi avoir la possibilité de débloquer des véhicules puissants et des armes lourdes pour vous rendre la tache moins difficile.



- Les VO des Marines et des ennemis sont excellente.



- Le récit se veut émouvant et les nouveaux joueurs risquent de pas tout comprendre car Infinite est pensé pour les fans.



- Un Scanner vous indiquera les objectifs importants.



- Les missions principal sont assez longues et certaines structures peuvent quasiment être comparés à des donjons.



- Aucune trace des prométhéens. 343i semble désirer une approche similaire à la première trilogie concernant sont bestiaire IGN se demande comment les nouveaux ennemis déjà annoncés comme "le Messager" ou encore "le tueur de Spartan" et les Skimmers seront introduits.

IGN et Game Informer a pu s'essayer 4 heures à la tant attendu campagne de Halo Infinite. Et selon eux les craintes qu'ils avaient pu avoir se sont littéralement envolées après leur sessions.