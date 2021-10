Ce n'est pas encore les nominée pour les Game Awards de cette année mais voici les nominés pour les Golden Joystick Awards 2021.Pour voter : https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards/ Résultat le 23 novembre prochain.Life is Strange: True ColoursPsychonauts 2Wildermyth12 MinutesChicory: A Colorful TaleTales of AriseDeathloopIt Takes TwoChivalry 2Back 4 BloodValheimNARAKA: BLADEPOINTRatchet & Clank: Rift ApartPsychonauts 2The Artful EscapeLittle Nightmares 2Hitman 3Genesis NoirDeath's DoorChicory: A Colorful TaleOld WorldWildermythBonfire PeaksSableIo InteractiveArkaneHousemarqueDouble FineCapcomDraknek & FriendsGhost of Tsushima: Iki IslandFinal Fantasy 7 Remake: Episode IntermissionThe Outer Worlds: Murder on EridanosSims 4: Cottage LivingSuper Mario: Bowser's FuryDOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2Clap Hanz GolfFantasianOverboard!Alba: A Wildlife AdventureCozy GroveLeague of Legends: Wild RiftReturnalJett: The Far ShoreSableLittle Nightmares 2Resident Evil VillageThe Artful EscapeJason Kelley - Colt Vahn, DeathloopErika Mori - Alex Chen, LiS: True ColorsMaggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil VillageOzioma Akagha - Julianna Blake, DeathloopJennifer Hale - Rivet, Ratchet and Clank: Rift ApartElijah Wood - Gristol/Nick the Post Guy, Pschonauts 2Final Fantasy 14No Man's SkyDreamsMonster Hunter RiseDestiny 2Magic: The Gathering ArenaWildermythChivalry 2Old WorldHitman 3PathfinderThe Forgotten CityReturnalDeathloopRatchet & Clank: Rift ApartResident Evil: VillageDeath Stranding Director's CutKena: Bridge Of SpiritsNew Pokemon SnapNeo: The World Ends with YouMonster Hunter RiseBravely Default 2WarioWare: Get It TogetherMetroid DreadLost JudgmentThe AscentPsychonauts 2Microsoft Flight SimulatorThe Artful Escape12 MinutesPS5Xbox Series XXbox Series SNVIDIA GeForce RTX 3080Nintendo Switch OLEDWD_BLACK SN850 NVMe SSDApex LegendsCall of Duty: WarzoneFinal Fantasy 14Destiny 2GTA OnlineGenshin ImpactFortniteTom Clancy's Rainbow Six SiegeRocket LeagueCounter-Strike: Global OffensiveGod of War: RagnarokHorizon Forbidden WestHalo InfiniteMarvel's Midnight SunsGTA V: Enhanced EditionSkate 4Elden RingLEGO Star Wars: The Skywalker SagaThe Legend of Zelda: Breath of the Wild 2Pokemon Legends: ArceusStarfieldGotham KnightsDeathloopPsychonauts 2Resident Evil VillageRatchet and ClankWildermythHitman 3The Forgotten CityIt Takes TwoMetroid DreadMass Effect Legendary Edition