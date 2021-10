Jeu Fini

Presque 20 ans séparent Metroid Dread du dernier episode 2D original (à savoir Metroid Fusion) et la tache était lourde pour Nintendo car en plus de ressusciter une licence attendu il fallait surtout tenir la dragée haute aux nouveaux cadors du genre que sont Hollow Knight, Ori ou encore Monster Boy ect…Pari réussi ? A moitié.- Level design globalement bon- Gameplay dynamique- Le 60fps- Quelques bons bosses- Quelques apports au niveau du lore- Des décors sans inspiration- Une OST qui l’est tout autant- Je rajoute le bestiaire ?- Quelques chutes de framerates ici et là- Du recyclage honteux de mini-bosses dans la seconde moitié- Les Emmi sympa au debut, mais finalement chiants sur la fin- Nintendo ne faites pas de VF si c’est pour faire çaSi je devais citer mon top 3 des Metroid ce serait Super Metroid, Metroid Zero Mission et Metroid Prime (pas fait le 2 et 3), trois jeux qui avaient parfaitement saisi ce qui faisait l’âme de la serie car Metroid ce n’est pas seulement un bon level design et un bon gameplay, c’est aussi une ambiance SF avec un coté mystique grâce a une bonne patte artistique mais aussi une OST composés de pistes envoutantes (Phendrana Dritfs et Lower Brinstar résument bien la saga pour moi) et sur ces derniers points Metroid Dread, comme d’autres opus avant lui (Other M en tete de liste), se loupe méchamment.Les decors hormis la jungle et l’espèce de palais sont juste d’un classicisme sans nom (grotte, complex, usine ect… pour peu je me serais cru dans Shadow Complex) et concernant l’OST je serais incapable de vous dire ce que j’en ai retenu a part les themes connus remixés.Pour le reste le jeu fait tout ce qu’on demande a un Metroid-like (c’est con a dire je sais), le level design est globalement tres bon, le gameplay monte en puissance, il y a des secrets partouts et techniquement le jeu s’en sors pas si mal malgré le 900P sur TV, le 60 fps tenant la majeur partie du temps (mais quand il merde, il merde bien).Mais voila tout ça reste trop sage et sans surprises, les pouvoirs sont globalement tous déjà connus, les phases avec les Emmi deviennent sur le long terme plus pénibles qu’autre chose et concernant les bosses il y a de bons combats (Kraid, le boss geant ou le boss de fin en tete), mais les mini-bosses se recyclent beaucoup trop vers la fin avec des combats copier-collers.