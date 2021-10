Let's Play

Pour une fois que je peux montrer les images d'une bêta à laquelle je participe (on va dire semi-publique), je ne vais pas m'en priver ^^ !Que dire si ce n'est :- Le jeu ne semble pas être trop gourmand dans cette version PC.- Le jeu sera un Free To Play, mais j'avoue que les cosmétiques proposés jusque là ne sont pas spécialement attrayant à mes yeux... Pas de quoi en faire un Casino comme Fortnite.- Je n'ai pas mis de compteur FPS, mais le jeu tourne à environ 60 fps en 1080p sur une GTX 1080 TI en Medium / High. Je n'ai pas vu d'options de Ray Tracing.- Le jeu en lui même est vraiment fun. C'est vraiment le retour de HALO et j'ai déjà hâte de passer mes soirées dessus ^^ !- Les environnements du mode Big Team Battle (du moins la carte disponible) est plutôt vaste, la direction artistique est sympa, mais les textures sont plutôt pauvres. Je ne sais pas si c'est du à mon PC sans textures 4K, ou à la bêta. A voir en décembre ^^ ! Pas de quoi décrocher la mâchoire, mais suffisant pour s'amuser ^^ !- Les temps de chargements ont été très largement améliorés sur HDD, même si, sans SSD, impossible de faire des miracles.Le jeu est toujours prévu pour le 8 décembre 2021 !