Salut !Une petite bombe vient d'émerger lors du TGS 2021, personne n'en parle visiblement pour le moment, je voulais donc vous partager ma découverte :Y'a une inspiration Dragon's Dogma je trouve qui me fait beaucoup plaisir, ainsi que des surprises concernant les montures que je kiff totalement.Vous en pensez quoi de ce RPG solo ?Future claque ?Bon, va falloir être patient par contre, pas avant 2023 mini.Vos avis donc sur ce jeu annoncé au TGS ?

posted the 10/03/2021 at 01:58 PM by sephrius