Ah vous savez quand j'ai un coup de coeur, je l'ai pas au cul, et lors du Nintendo Direct, en tant que fan de J-Rpg mais aussi de Rôliste sur table, il y a un jeu qui a volé mon coeur, je saoule tout le monde depuis 2 jours avec, donc vous savez de quoi je vais vous parlez :Développé par la Team Drakengard (et non Nier), il est le nouveau petit bébé dequi est donc le créateur de Nier et de Drakengard. On peut compter aussi surà la musique (ça annonce une ost de folie) mais aussi la participation de(responsable dude The Last story, Terra battle et une partie de Fire Emblem Awakening).Sympathiquement, Square Enix a décidé de mettre à disposition une démo dans la foulée, que je me suis empressé de faire, et s'il reste encore pas mal de questions en suspens, je reste très enthousiaste.Sur l'image du dessus, chaque carte tournée peut cacher une grotte, un trésor ou un village, et le pion représente votre équipe : vous pouvez le déplacer librement, seuls les milieux naturels (comme une montagne ou un océan) peuvent vous empêcher d'avancer dans une direction.La démo vous met dans la peau de trois aventuriers qui, d'après ce que je comprends au vue du trailer, ne seront pas les héros du jeu. Lorsque la démo se lance, une voix calme et charismatique se fait entendre : il s'agit du maître du jeu et narrateur, c'est lui va narrer les actions, décrire les décors, le tout appuyé par des cartes qui vont apparaître avec le texte du narrateur si vous souhaitez allez plus vite que la voix (ça évite la frustration d'attendre qu'il ait fini de jouer son texte).J'en reviens aux 3 aventuriers, des chevaliers de l'ordre blanc (si je m'en souviens bien) :- Albia, la femme représentée au milieu sur la droite de l'image, est la chef du groupe, elle est la healeuse mais a aussi des magies liées au sacré qui font d'énorme dégâts ;- En haut, c'est le barbare Albaran, le gros dps du groupe ;- et enfin le mage Albern, lui aussi dps lié aux 4 éléments (feu, air, eau, air).Vous vous retrouvez devant la reine qui vous engage pour aller chercher le trésor royal qui a été dérobé. Devant la recrudescence de monstres, elle ne peut pas envoyer ses soldats et c'est pour ça qu'elle fait appel à l'ordre blanc, afin de l'aider à résoudre ce problème.Afin de trouver de plus amples informations, vous décidez de partir, direction le sud, là où le voleur aurait été aperçu dans la petit village de Prochêne.: vous pourrez voir en haut à gauche l'armurerie, les cartes avec des personnages en ombre représentent les PNJ avec qui vous n'avez pas encore parlé. Une fois fait, les personnages apparaissent comme les deux au dessus, et cela débloque une petite description dans le menu du jeu où chaque PNJ a sa petite histoire écrite.Après avoir discuté avec les différents villageois, vous aurez comme information que le voleur s'est dirigé à l'ouest du village. Alors que vous vous apprêtiez à sortir, vous entendez de la musique et du vacarme sortant de la taverne Aka, la salle du jeu où vous allez pouvoir jouer à un jeu de carte très sympathique, qui risque, s'il est assez profond, de vous faire perdre beaucoup d'heures.Une fois une partie gagné et une potion d'enchantement gagné vous partez en direction de l'ouest et vous rencontrez vos premiers ennemis :Le système de combat est assez classique et est très proche de tous les RPG en carte : en bas à gauche de la carte, vous avez la puissance d'attaque d'un personnage, au milieu en rouge sa vie, et à droite sa défense.Les coups les plus simples ne demandent aucune ressource, cependant les coups les plus puissants demandent d'utiliser des pierres symbolisées par le petit dessin en bas de la carte choisi sur la photo. Il faut par exemple une pierre pour lancer cette attaque alors que la 3eme carte demande d'utiliser deux pierres pour être lancé. Les pierres sont représentées directement sur la table de jeu en haut à gauche dans le petit coffre : on peut donc voir que le joueur a deux pierres à disposition, et s'il utilise l'attaque en surbrillance, il n'aura donc plus qu'une seule pierre.A chaque tour de personnage, une pierre se réforme automatiquement, mais vous avez aussi la possibilité avec le mage de ne pas attaquer et de créer une pierre supplémentaire.Ce n'est pas fini : que serait un jeu de rôle de table sans les dés ? Là aussi, rien de révolutionnaire mais ça rajoute toujours un peu de piquant : avec le barbare, vous pouvez lancer un dé 6 pour rajouter des dégâts à votre attaque ; ou avec le mage, quand vous lancez un sort de glace si vous faites plus de 7 avec un dé 10, alors l'ennemi sera gelé pendant un tour.Si la démo est très facile, j'ose espérer que comme sur un jeu de table ou le JRPG Crimson Shroud, le lancé de dés créera des situations de grande tension. Pour finir, chaque ennemi aura ses faiblesses ou résistances qui permettent de se débarrasser ou non rapidement des ennemis.Après moult combats, vous continuez à l'ouest, et vous tombez sur un petit troll emprisonné : vous avez le choix de l'aider, vous acceptez - et vous avez bien fait. Plus loin à l'ouest, vous le recroisez et il vous offre alors une potion de résurrection (la rencontre est un événement "aléatoire" lié à une carte sur le terrain, j'ai failli passer à côté, c'est en revenant en ville que je suis tombé dessus par hasard).Afin de rejoindre l'antre du voleur, vous prenez un bateau sans auparavant l'avoir béni grâce à la potion d'enchantement durement gagnée en jeu. Une fois dans la grotte, vous tombez facilement sur le voleur qui est un squelette revenu à la vie. Albia, la prêtresse healeuse, n'en fait qu'une bouchée avec sa magie sacrée. Alors que vous êtes sur le point de remettre le trésor à la reine, un cri retentit, un frisson vous parcourt l'échine : le dragon !!! Il est de retour, ce n'était donc pas une légende, et c'est ainsi que vos débuts d'aventurier commencent., via la chara design, la voix du narrateur, l'écriture qui fait vraiment fonctionner votre imagination et bien sûr par la représentation d'un RPG plateau.Je prie juste pour que vraiment les combats deviennent très tactiques, que nos choix nous mettent parfois dans la merde. Dans tous les cas, pressé d'être le 28 octobre !