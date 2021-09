Son nom vous est peut-être inconnu, et pourtant ses illustrations ont bercé l'enfance de millions de joueurs. L'artiste peintre Mick McGinty, à qui l'on doit de nombreuses compositions légendaires (Street Fighter II, Streets of Rage 2/3, Kid Chameleon, Shining Force...) vient de nous quitter. Petite galerie hommage de ses oeuvres les plus célèbres, dont un concept de la couverture de Streets of Rage 2.