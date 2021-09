Le Youtuber millionnaire POG présente son environnement technologique, mais également son avis sur plusieurs objetsOn remarquera qu'il n'a pas de PS5 (PC Master Race) ni de Xbox Series X (ou S), et qu'il m'a presque fait regretter de ne pas avoir pris un Asus Zephirus (qui, si je devais racheter un PC Portable de Gaming, serait celui que je choisirais, mais je vais compter sur le Cloud now).Vidéo extrêmement interessante, j'ai hâte de voir sa prochaine production sur circuit (en plus j'ai vu une Mini GP 2019 il me semble)

posted the 09/18/2021 at 12:59 AM by suzukube