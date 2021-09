Software Sales

1 [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 151,316 (New)

2 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 72,277 (New)

3 [PS5] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 50,482 (New)

4 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 14,628 (2,818,859)

5 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,863 (4,039,388 )

6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 13,529 (2,180,811)

7 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 8,749 (2,367,610)

8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 8,428 (4,416,060)

9 [NSW] Ys IX: Monstrum Nox (NIS, 09/09/21) – 7,324 (New)

10 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,012 (4,135,212)



Hardware Sales

1 Switch – 67,144 (21,118,660)

2 PlayStation 5 – 16,975 (1,029,631)

3 PlayStation 4 – 1,763 (7,809,185)

4 Xbox Series S/X – 2,089 (87,990)

5 New 2DS LL (including 2DS) – 789 (1,172,840)



La communauté de fans de la série tales a répondu présent, on regardera avec attention si le jeu se maintien dans le top10 la semaine prochaine (ce qui prouverait que le bouche à oreille aura été positif chez les fans)

On est un peu ennuyé de la part très importante de la version PS4 face à la version PS5. A un moment sortir les jeux sur les deux supports deviendra à handicap pour que la PS5 puisse s'imposer sur le marché Japonais qui est déjà compliqué.



Un score assez moyen de Wario, il me semble que les épisodes (wii U et 3Ds) précédents n'étaient pas inoubliables.



Enfin parmi les nouveautés de la semaine, on a la surprise de voir Ys IX présent dans le top 10 mais bon le score faible ne laisse que peu d'espoir pour la semaine suivante.