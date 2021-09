S’il y a bien un jeu que j’ai décidé de retenir lors de ce Playstation Showcase 2021, c’est bien Tchia ! Il s’agit d’un jeu créé par Awaceb, un studio de jeu vidéo bordelais créé par 2 amis d’enfance ! Et les 2 fondateurs étant originaires de Nouvelle Calédonie, sachez que le nom du studio signifie “Pa Ni Pwoblem” de par chez nous, soit Hakouna Matata (bon, pas de soucis en gros) !Phil Crifo et Thierry Boura nous proposent donc un jeu qui nous invite à découvrir la culture de Nouvelle-Calédonie, mais dans un environnement totalement fictif. On y retrouvera donc des animaux, mais également des animaux de cette île au milieu du Pacifique. Même les musiques sont inspirées des musiciens kanaks ^^ ! Le jeu m’a pas mal rappelé Zelda Wind Waker dans son gameplay (grimper aux arbres, utiliser son bateau etc…), avec la possibilité de se transmuter dans n’importe quel objet ou animal de l’île… Ça promet de jolies petites énigmes tout ça !Gros bonus : Un Ukulélé fonctionnel sera disponible dans le jeu, et il pourra être utilisé à l’image de… l’Ocarina de Link dans la série Zelda ^^ ! À vous de faire la pluie et le beau temps avec ^^ !Pas de date de sortie, mais j'espère qu'il arrivera en 2022 sur nos consoles !