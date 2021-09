Débat vieux comme le monde : bien que les connexion filaire soit plus rapide que les connexions Wifi, le Wifi 5 Ghz permet tout de même d'avoir une connexion relativement stable pour jouer - et télécharger vos jeux.Théoriquement, au niveau du grand public, la majorité des consoles sont connectées en Wifi... Mais qu'est est-il du côté des hardcore gamers ? Jouez-vous en wifi ou en ethernet de votre côté ? (Et puis où trouver un cable de 15-20 m en Ethernet pas cher tant qu'à faire) ^^