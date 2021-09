Où se trouve la Mangrove Rose en Martinique ?

À quoi est dû la couleur rose de la mangrove ?

Alors qu'on est toujours confinés sur l'île depuis 4 semaines maintenant (si ça peut vous rassurer sur l'efficacité d'avoir presque 80% de votre population vaccinée en France), j'ai profité de mon temps libre pour monter une vidéo sur la Mangrove Rose, un phénomène naturel étrange qui se produit en Martinique ^^ !Le phénomène observé à Taupinière au Diamant, dans le sud de la Martinique.C'est bien dû à une algue, et non aux malabars roses ou aux sargasses, mais à la dunaliella salina, qui se développe dans les milieux salins, est à l'origine de cette curiosité de la nature. À cause de la chaleur et du vent, l'eau s'évapore de l'étang et provoque son assèchement. Plus la salinité augmente, plus l'algue produit une teinte qui s'étale du rose au rouge.Bon début de semaine à vous