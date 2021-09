- Malheureusement, les versions Xbox Series X, S et PS5 du jeu n'existent pas.- La version Nintendo Switch s'en tire donc le mieux.- DF trouve l'image de façon général "Blurry"- Le jeu montre les limites de ce moteur UE4- Les phases de combats ont énormément de particules (sang) et le tout reste relativement fluide- En mode dock, le jeu tourne en 720p- Ils pensent qu'il y a une résolution dynamique appliquée également.- Le TAA marche très bien dans les cinématiques, qui ont l'air moins blurry.- Le texture filtering est pauvre- En mode portable, DF a compté une résolution de 480p- DF pense qu'ils auraient du partir sur un rendu plus brut, sans AA ou sans Texture Filtrering pour avoir une plus forte résolution / framerate.- La ville est vide, on croise 1 piéton et 1 voiture à la fois en général.- Pas de Frame Cap en mode mission, le jeu est un peu en dessous des 60 fps en général mais inconsistant. En général on est dans les 50 / 55 fps. Mais les combats sont très jouable et agréables malgré tout car les baisses de framerate sont souvent durant des phases "cinématiques".- En ville il y a du FrameSpacing à cause de la façon dont le FrameCap a été intégré. Avec en plus des baisses de framerate.DF voudrait voir une version PC du jeu à cause de ces phases Open World.Bon j'y retournes quand même, bye bye