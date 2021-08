Depuis Vendredi Soir, le site Gameblog vous propose sa nouvelle version, en bêta !Pas d'édito pour l'instant, je constate juste l'impossibilité de voir les articles blogs par "les plus récents" (ce qui limite l'intérêt de la catégorie, maintenant c'est à celui qui a le plus de vues, et on sait tous quels genres d'articles ont le plus de vues ou de commentaires hein) et la disparition de l'ensemble des sujets du forum O_o ?!Sinon j'aimais bien l'ancien design pour le nombre d'informations qui était lisible, le nouveau design est plus moderne... Mais aussi plusCoincidence : Otakugame.fr a également fait peau neuve (enfin c'est juste une évolution pour le coup, j'avais envie de simplifier le site et mettre en avant le contenu et m'amuser à optimiser les temps de chargement - bon, j'suis confiné, fallait bien que je m'occupe et j'avais envie de coder un peu) la semaine dernière uwu !On attend plus que la nouvelle version de Gamekyo (vous aurez en fonctionnalité phare la possibilité de me bloquer, heureux ?) ^^ !MAJ : Je précise que c'est une boutage, il n'y a pas de nouvelle version de Gamekyo prévue :/ !