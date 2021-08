Psychonauts 2 a reçu d’excellentes critiques et des fans sur Xbox Game Pass, bien que pas mal de joueurs ont demandé l’ajout de langues supplémentaires pour profiter du jeu.Depuis sa sortie, il y a eu de nombreuses demandes pour que des langues comme le russe et le chinois soient ajoutées au jeu, mais malheureusement, Double Fine a précisé qu’en raison de la quantité de travail et du budget requis, cela n’a pas été possible.On espère que Microsoft entendra cela et donnera une petite rallonge à Double Fine ^^ !