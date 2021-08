Musique

De vôtre côté, c'est quoi votre musique d'échappatoire favorite ?

et avant-dernier jour du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est une. Un thème qui pour le coup est assez caractéristique des Metroid car presque tous leurs opus en ont un.Et celui qui m'aura le plus marqué est celui de. Non seulement car c'est pour moi le remix le plus convaincant thème d'escape du tout 1er Metroid, mais surtout car c'est aussi la musique du véritable combat final contre Dark Samus. Tombant au pire moment après un combat acharné contre l'Empereur Ing. L'urgence est donc doublée sachant que le décompte continue de tourner pendant le combat. Une situation pas du tout stressante...