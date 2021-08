du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneCe qui reste en tête dans ce thème desde, ce n'est pas tant la musique en elle même. Ce sont ces "sifflements" aigus si caractéristiques qui donnent cette identité au morceau et de ceux des opus Prime en général.

Like

Who likes this ?

posted the 08/24/2021 at 04:48 PM by nindo64