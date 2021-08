Musique

De vôtre côté, quelle musique de Metroid trouvez-vous sous-côtée ?

du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneOn parle beaucoup en bien des musiques d'écran-titre des 3 premiers Metroid Prime, et à raison. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de celle de la compilationsortie sur Wii. Déjà parce que c'est une composition totalement nouvelle alors qu'on aurait très bien pu se farcir les thèmes d'origine ou des remix. Et surtout parce que c'est une très bonne synthèse de ces 3 jeux à la fois si similaires et si différents.