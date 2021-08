du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est unePresque 20 ans après et le thème dede l'opusdemeure toujours mon remix préféré issu d'un Smash. Il a ce "truc" qui le rend iconique je ne sais pas comment l'expliquer. Un classique tout simplement.

Like

Who likes this ?

posted the 08/20/2021 at 05:36 PM by nindo64