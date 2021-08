Musique

De vôtre côté, c'est quoi votre musique de Ridley favorite ?

du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneCar oui "l'inévitable" Ridley se devait d'avoir sa propre catégorie. Et je peux vous dire qu'à ce jour, le choix de sa musique fut le plus difficile depuis que j'ai commencé de challenge. Tant les pistes sont excellentes dans la quasi-totalité des opus où il apparait. Mais il fallait en choisir une.Je me suis permis un petit écart en choisissant non pas musique provenant d'un Metroid, mais de. Après écoute et réécoute, je trouve ce remix incroyable. Probablement l'un des meilleurs thèmes dédiés à Ridley pour moi.