Musique

De vôtre côté c'est quoi votre musique d'écran-titre favorite d'un Metroid ?

En ce mois d'Août qui débute et étant celui de Metroid fêtant ses 35 ans d'existence, voici mon nouveau défi musical de 30 jours de musiques JV sur cette saga que je vous invite à relever. Je vais essayer de poster chaque jour jusqu'à la fin du mois, une musique liée au thème du jour de la grille ci-dessus.Et je commence ce premier jour du défi avec ladePour moi les thèmes d'écran-titre des Prime font partie des meilleures de la saga. Et celle de MP3 par ses chœurs en fond, a ce côté épique et presque divin qui sied bien à son statut d'épisode conclusif de la trilogie