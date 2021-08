du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est une. J'ai donc choisi le thème de ladeLa Game Boy étant une console 8-bits comme la NES, le Metroid II sorti dessus me paraît être un bon candidat. C'est d'ailleurs un des rares opus que je n'ai pas fait. Avec un thème assez mélodieux à l'image de la bande-son du reste du jeu, et qui a bénéficié d'un excellent remix dans Samus Returns.

posted the 08/04/2021 at 12:00 PM by nindo64