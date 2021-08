Et quoi de plus stressant que de se faire pourchasser par ledansavec cette boucle sonore en fond ? Chercher à affronter ce clone surboosté de Samus est inutile à moins de vouloir une mort rapide. Tant qu'on aura pas les ressources pour lui faire face, il faudra l'éviter à tout prix.

Like

Who likes this ?

posted the 08/11/2021 at 03:52 PM by nindo64