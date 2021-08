Musique

De vôtre côté, c'est quoi votre musique favorite issue d'un fan-game ?

du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneLe seul fan-game de Metroid auquel j'ai pu jouer futil y a 5 ans déjà. Remake officieux de Metroid 2 réalisé par un fan pour les fans, et n'ayant rien à envier aux productions officielles de chez Nintendo. Sauf qu'il fut victime de sa simple existence et du fait qu'il ne sortait pas très longtemps avant Samus Returns sur 3DS.Une des plus grandes qualités de ce jeu réside dans sa bande son. Avec la présence de remix de quelques thèmes cultes de la saga, donc celui provenant tout droit d'une des régions dede, et que je pourrais écouter des heures durant.