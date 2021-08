du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneJe n'ai pas de version live de musiques Metroid en tête. Et je sais que la bande-son des jeux n'est pas encore passée par la case orchestrale de manière officielle. Pour ça, il faut se tourner vers les fans. Notamment vers l'album Metroid Cinematica composé paren 2014. Une magnifique reprise des morceaux de la saga à la sauce symphonique.Un de mes morceaux préférés de l'album est. Qui est un mix des thèmes de la Frégate Echouée de MP1, et de la Jungle de Brinstar de Super Metroid. Je vous invite très chaudement à écouter l'album si ce n'est pas déjà fait.Et il se trouve que ce Sam serait en train de préparer un nouvel album . Décidément entre leque j'ai posté leet ça, 2021 s'annonce être une belle année musicalement parlant pour Metroid.

posted the 08/22/2021 at 06:04 PM by nindo64