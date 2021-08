du défi musical du mois sur Metroid. Le thème d'aujourd'hui est uneY a qu'à moi que le thème du combat contredans Fusion me donne envie de? Si c'était pas pour un boss ce morceau aurait très bien pu avoir sa place sur des platines entre les mains d'un DJ. Mais restons sur du Metroid..

posted the 08/25/2021 at 05:39 PM by nindo64