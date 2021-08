News

Pour ceux qui ne le savent pas,est le nouveau jeu yugioh et le plus ambitieux de la licence.Il vise principalement les amateurs du jeu de carte. c'est un jeu qui comprendra les règles et les cartes type TCG et OCG (entièrement traduit). Concernant l'aspect compétitif, konami a déjà annoncé que le jeu aura son segment au yugioh championship.Konami a lâché des courts extraits ou on peut voir les animations des différentes invocations du jeu. c'est simple mais plutôt stylé.( j'ose espérer qu'ils ont pensé à un mode pour skip ces animations, quand tu fais du deck combo à 10 summon par tour ca risque d'être très long pour les deux joueurs.)toujours pas de date officiel, mais ça risque de sortir en fin d'année.ça reste une bonne opportunité pour ceux qui ont envie de commencer le jeu sans mettre des sous dans des cartes.