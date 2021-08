.. 4K et 60 fps ! Bon, hier, je faisais une petite vidéo pour expliquer comment "activer" la 4K sur Series S (curieusement, parfois, ce paramètre saute et la console bloque en 1080p, surtout quand on la déplace souvent), et en jouant, j'essayais de voir la différence entre Hades sur Series S et sur Series X, et... Je ne voyais aucune différence. Rien. Que dalle.Et pour cause : Hades sur Xbox Series S tourne en 4K et 60 fps, exactement comme sa grande soeur ! C'est SuperGiant qui nous confirme cela, et ça fait vachement plaisir ^^ ! Le combo Game Pass + Xbox Series S prouve là encore sa capacité à nous faire profiter de jeux indés à un tarif défiant toutes concurrence, et dans d'excellentes conditions.