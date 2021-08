Ghost of Tsushima Director’s Cut sort cette semaine sur PS4 et PS5, allez-vous l'acheter ?1/ Oui Day One.2 / Non.3 / Quand j'aurais la PS5.4 / Quand il sera bradé.5 / Autre reponse.

posted the 08/15/2021 at 07:55 PM by guiguif